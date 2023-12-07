Son dakika haberi: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görevi süresince ilk kez yetkisini kullanarak Gazze’de insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderdi. BM Güvenlik Konseyini uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan İsrail-Filistin krizi konusunda harekete geçmeye çağıran Guterres, Genel Sekreter, kendi görüşüne göre uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edebilecek herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyinin dikkatine sunabilir hükmünü içeren BM Şartı’nın 99. maddesini devreye soktu.