Son dakika haberleri... BMGKda yapılan oylamada Filistin tasarı 143 ülkenin evet oyuyla kabul edildi. Gözler BMGK 15 daimi üyesinin oylamasına çevrildi. Filistin için tarihi günlerden biri yaşanırken 7 Ekimden bu yana Gazzede soykırım yapan İsrail, verilen karar sonrası resmen çıldırdı. BMGK kürsüsüne bir kağıt öğütücü ile çıkan İsrailin Birleşmiş Milletler BM Büyükelçisi Gilad Erdan Filistin tasarısının olduğu kağıdı paramparça etti. Birleşmiş Milletler BM, İsrailin Daimi Temsilcisi Gilad Erdanın BM Şartının bir kopyasını kağıt imha makinesinden geçirmesinin ardından, bunların tiyatral bir eylem olduğunu, tüm üyelerin BM Şartına saygı duymak zorunda olduğunu bildirdi.