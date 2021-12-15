Boğaz'da tanker arızası! İstanbul Boğazı tekrardan gemi trafiğine açıldı / 15.12.21

Son dakika... İstanbul Boğazında sıcak saatler... Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli adlı tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi. Boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde AHMET TELLİ isimli tankerin makine arızası yaşaması nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır denildi. Arızalanan tankerin çekilmesinin ardından gemi trafiğine tekrar açıldı.