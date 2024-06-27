Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi. Bolivya ordusunun yeni atanan Komutanı Jose Wilson Sanchez ise, Cadde ve meydandaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum çağrısında bulundu. Öte yandan Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchezin emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri döndü. Darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga gözaltına alındı.