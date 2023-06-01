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Bölücüler birbirini satmaya başladı! Siyaseti bırakan Selahattin Demirtaş ile HDPKK arasında çatışma: İşte istifanın perde arkası... / 01.06.23

Bölücüler birbirini satmaya başladı! Siyaseti bırakan Selahattin Demirtaş ile HDPKK arasında çatışma: İşte istifanın perde arkası... / 01.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bölücüler birbirini satmaya başladı! Siyaseti bırakan Selahattin Demirtaş ile HDPKK arasında çatışma: İşte istifanın perde arkası... / 01.06.23

Takvim 05:22
02

8'li koalisyon hezimet sonrası toparlanamıyor! DEVA Partisi'nde üst düzey istifa: İstanbul İl Başkanı Erhan Erol görevi bıraktı / 01.06.23

Takvim 02:59
03

CHP fondaşı Merdan Yandardağ'dan Kılıçdaroğlu'nu aklama seansları! İmamoğlu'nu hedef aldı Akşener'i suçladı: "Süzme aptallık var" / 01.06.23

Takvim 02:32
04

HDPKK'lı Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı: Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum / 01.06.23

Takvim 04:51
05

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyonluğa hasret kaldı! 78 transfer, 127 milyon € harcanan para ve hüsran... / 01.06.23

Takvim 01:10
06

Barış aktörü yine devrede! Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü / 01.06.23

Takvim 00:57
07

Koltuğu kurtarmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun formülü: Ara MYK! Selin Sayek Böke ve Tuncay Özkan'a yol gözüktü / 31.05.23

Takvim 00:00
08

2023'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı

Takvim 00:00
09

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu! / 31.05.23

Takvim 00:00
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