Türkiye kader seçimini geride bıraktı, Başkan Erdoğan alnının akıyla sandıktan çıktı. Mağlubiyet sonrası 8li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHPde Kılıçdaroğlu hedefe kondu, İYİ Parti 8li masadan kalkmanın hesaplarını yapıyor. Terör tutuklusu HDPKKlı Selahattin Demirtaş ise aktif politikayı bıraktığını açıkladı. Bu kararırın etkileri sürerken bölücüler birbirini satmaya başladı. Selahattin Demirtaş HDPyi yaylım ateşine tuttu, HDP de Demirtaşın partinin üstünde bir konumu yok diyerek resti çekti. Öte yandan Kandilin uzantısı olan partide kongre erkene çekildi, köklü değişim sinyalleri verildi. Böylelikle Türkiyeyi bölme planı yapanların kendi içlerinde bölünmesi gözler önüne serildi. Takvim.com.tr, Demirtaşın istifasının perde arkasını sizler için ele aldı.