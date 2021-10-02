Bölücüleri korku sardı! Herkesin bildiği HDPKK gerçekleri: CHP ne anladığını açıklasın! / 02.10.21

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TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı özel oturumunda Başkan Erdoğan'ın, "Kürt sorunu denilen meseleyi, tüm boyutlarıyla biz çözdük. Bu meseleyi hala istismar edenlerin maskelerini düşüreceğiz." açıklaması sonrası CHP ve HDP'yi korku sardı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, HDP ve PKK'nın bağımsızlık istediğini ve bunu CHP'nin de bildiğini dile getirerek, "CHP "Kürt Sorunu'ndan" ne anladığını açıklamalı..." ifadelerini kullandı. Yazısında, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun da tespitlerine yer veren Övür, Miroğlu'nun, "Geçmişte HDP belediyelerini Ahmet Türk ve arkadaşları mı yönetti yoksa KCK mı?" sözlerine yer verdi.