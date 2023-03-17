Son dakika haberi! Boluda saat 13.55te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFADdan yapılan açıklamada olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi. Deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi. Bolu Valiliği, meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle cuma günü eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. AFADdan yapılan açıklamada, Bu büyüklükteki depremlerin, İstanbulun güneyinde Marmara Denizinin içinden geçen fayları tetiklemesi söz konusu değildir. denildi. Öte yandan akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı ile sokağa döküldü.