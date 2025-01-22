Boluda 76 kişinin canına mal olan yangın faciasının altından CHP ihmali çıktı. Tanju Özcan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sorumluluktan kaçmak için Ruhsatı biz vermedik. Bizim yetki sınırımızın dışında yalanına sarıldı. Ancak CHPli Bolu Belediyesinin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği tespit edildi. Bolu Belediye Meclisi’ne Tanju Özcan eliyle sunulan 2023 yılı faaliyet raporunda da konaklama tesislerinin yangın güvenliği bakımından denetlendiğine dair ibarenin yer aldığı belirlendi. Öte yandan Özcanın, Bolu İtfaiye Müdürlüğünü Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülenere bağladığı ortaya çıktı.