CHPde kurultaya giderayak kan gövdeyi götürürken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş bomba kulis bilgileri paylaştı. Yarkadaş, Değişimcilerin hazırladığı tabloya göre İstanbula sıfır oy vermiş olmalarına rağmen değişimcilerin listesinde Kemal Kılıçdaroğlu, 750nin üzerinde oy alıyor. Bu Kılıçdaroğlunun seçimi kazandığını gösteriyor. Kılıçdaroğluna İstanbulda 70 oyun çıkacağı kesinleşti. Değişimcilerin elinde 450 imza var. Almaya çalıştıkları oyun sayısı 600. Bu da seçimi kazanamayacaklarını gösteriyor. Artık değişimcilerde 600ün üzerinde oy alamayacaklarını kabul ettiler. dedi.