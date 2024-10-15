Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnsonın kaleme aldığı Unleashed isimli kitabında Başkan Erdoğan ve Türkiye detayları dikkat çekti. Kitabında, Başkan Erdoğan hükümetinin tamamen doğru olduğunu belirten Boris Johnson, Kim ne derse desin Erdoğan hükümeti bence tamamen doğru ve biz Avrupada Türkleri en çok destekleyen ülke olduk. Hiç tereddütsüz Osmanlı geçmişimin gerektirdiği gibi davrandım ifadelerini kullandı. Öte yandan Johnson, Somalinin başkenti Mogadişuda yer alan Mogadişu Uluslararası Havalimanını Türkiyenin yaptığını öğrenince hayret ettiğini belirtti.