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Boris Johnson'ın Unleashed kitabında dikkat çeken Başkan Erdoğan ve Türkiye detayları: Dostum Erdoğan'la... / 15.10.24

Boris Johnson'ın Unleashed kitabında dikkat çeken Başkan Erdoğan ve Türkiye detayları: Dostum Erdoğan'la... / 15.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Boris Johnson'ın Unleashed kitabında dikkat çeken Başkan Erdoğan ve Türkiye detayları: Dostum Erdoğan'la... / 15.10.24

Takvim 04:40
02

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kaz Dağları'nı talan ediyor! 14 dönümlük zeytinlik imara açıldı / 15.10.24

Takvim 05:45
03

ÖZEL | Fenerbahçe'nin yıldızına İtalyan kancası! Mourinho'dan bilgi aldılar / 15.10.24

Takvim 01:17
04

Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yıldız golcü için açıklama! / 15.10.24

Takvim 02:12
05

Başkan Erdoğan'dan 109. Dönem Kura Töreni'nde kaymakamlara nasihat: Mazlumu bulun derdini çözün! / 15.10.24

Takvim 07:04
06

CANLI | Hizbullah'tan intikam saldırısı! İsrail ordusu duyurdu: Sirenler çalıyor / 15.10.24

Takvim 00:32
07

ABD ikiyüzlülükten vazgeçmiyor! Beyaz Saray'dan İsrail'in saldırısına kınama, Hamas'a iftira / 15.10.24

Takvim 01:05
08

İsrail destekçisi Almanya'dan skandal açıklama: Gazze'de soykırım emaresi görmüyoruz / 15.10.24

Takvim 01:36
09

Google ve Kairos Power arasında nükleer enerji anlaşması yapıldı / 15.10.24

Takvim 01:16
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