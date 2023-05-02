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BOTAŞ'tan flaş doğal gaz açıklaması! Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 52 indirim

BOTAŞ'tan flaş doğal gaz açıklaması! Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 52 indirim

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

BOTAŞ'tan flaş doğal gaz açıklaması! Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 52 indirim

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02

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