CHPnin teşvik ettiği sokak ve boykot provokasyonları sürerken başsavcılığın başlattığı soruşturmada oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve Med Yapım ortaklarından Fatih Aksoy’un kızı Direnç Aksoy gözaltına alındı. Üzümoğlu için Boykottan alındı dense de gerçek başka çıktı. Bahse konu ismin WhatsApptan oyuncuları kışkırttığı, eylemlere katılmayanlara baskı yaptığı tespit edildi. Fişlenmekten korkan ve bu durumdan rahatsız olan oyuncuların adli makamlarla iletişime geçtiği öğrenildi. Organizasyonları Direnç Aksoy’un finanse ettiği iddia edilirken soruşturmanın genişleyebileceği söyleniyor.