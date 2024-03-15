İstanbul Eyüpsultanda 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza, adeta infial yarattı. Ucunun sosyal medya fenomenlerine kadar yayılan olayda Canavar anne Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimuru önce Mısıra ardından da ABDye kaçırmıştı. Kaçak ikili bugün New York’ta rahatlıkları ve kahkalarıyla kameralara yakalanırken akşam saatlerinde olayla ilgili flaş gelişme yaşandı. Türkiyeyi sarsan olayla ilgili yeni görüntüler geldi. Timur Cihantimurun kaza sonrasında telefonuyla olay yerini görüntülediği ve küfürlü ifadeler kullandığı ortaya çıktı. İşte o görüntüler...