Lulanın görevi devralmasından günler sonra ABD destekli Bolsanora destekçileri, Brezilyayı karıştırmak için düğmeye bastı. Brezilya ordusuna Lulaya darbe yapın çağrıları yapılırken baskına uğrayan Brezilya Kongresi, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı güvenlik güçleri tarafından geri alındı. Brezilyada yaşanan olaylar ile Gezi Parkı ihaneti ve 17-25 Aralık kumpası arasındaki benzerlik ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Takvim.com.tr geçmişte yaşananlar ışığında Brezilyadaki kargaşının dününü ve bugününü, gösterilerdeki ABD etkisini sizler için derledi.