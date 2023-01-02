Son dakika haberleri... Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva’nın yemin töreninin ardından görevi devraldı.Silva, Brezilyayı yeniden inşa etme sözü verdi. Öte yandan tören öncesi hareketli anlar yaşandı. Tören alanına bıçak ve havai fişek ve silahla girmeye çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya’da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Çavuşoğlunun Cumhurbaşkanı Steinmeiera Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın selamlarını ilettiği aktarılarak, Suriye ve NATOnun genişlemesinin ele alındığı bildirildi. Görüşmenin ardından Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lulanın yemin törenine katılan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın tebrik ve iyi dileklerini iletti.