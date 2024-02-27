Siyaseten sıkışan CHP ve yandaşı medya yalan, iftira ve manipülasyonlarla çıkış yolu arıyor. Ekrem İmamoğlunun sağ kolu Murat Ongunun Ekotrol yönettiği tetikçi hesaplar Murat Kurum’un internet reklamlarını İsrailli Total Media planlıyor yalanını servis etti. Ancak Kurumun reklamlarını planlayan şirketin Total Media olmadığı, bahse konu şirketin Google ve Facebook ile aracı olan panelin sahibi olduğu öğrenildi. Tam da bu noktada büyük bir skandal patlak verdi. Kuruma iftira atan İmamoğlunun ekibinin Google ve Metaya reklam vermek için İsrailde operasyonları olan Channel Factoryden destek aldığı ortaya çıktı.