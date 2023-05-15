Milli irade bugün tecelli etti... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğluna 2.6 milyon oyluk fark attı. Hem Mecliste hem de Cumhurbaşkanlığında yarışı önde tamamlayan Cumhur İttifakı böylelikle emperyal sömürgeci ve küresel tetikçilere de sağlam bir tokat atmış oldu. Bilindiği üzere Batı, seçime günler kala manşet silahını devreye sokmuş, Erdoğan düşmanlığını kanıtlamıştı. Haftalarca methiyeler düzülen Kılıçdaroğlu, milli irade onayından geçemezken İngiliz tetikçi The Economistin de hayalleri suya düşmüş oldu. Economistin Twitterda Erdoğan gitsin kapağını değiştirmesi de dikkatlerden kaçmadı Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.