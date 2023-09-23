Son dakika haberleri... İstanbullu, CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana ulaşımda resmen eziyet çekiyor. Özellikle son dönemde iyice artan yürümeyen merdiven skandalı vatandaşı canından bezdirmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde A Haberin yürümeyen merdiveni haber yapmasından rahatsız olan Murat Ongun, sabotaj iftirasını atmıştı. Tartışmalar devam ederken Taksim metrosundan yeni bir görüntü geldi. Metroya inen merdivenin çalışmadığı görülürken İBB yetkililerinin de etrafını çevirdiği görülüyor. Sosyal medyaya düşen görüntülere vatandaştan da tepki gecikmedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı “Bu da mı sabotaj” diye sorarken, bazıları ise “Yok ya çalışıyordur o, A Haber butona basmıştır” diye tiye aldı. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabotaj yalanına devam etti. Vatandaşın korkulu rüyası haline gelen yürümeyen merdivenlere her gün bir yenisi eklenirken İmamoğlu, Ekremi kötü yapalım diye uğraşıyorlar dedi.