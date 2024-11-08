Ülkemizi UEFA Avrupa Liginde temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasarayın ardından galibiyet için çıktığı AZ Alkmaar karşısında istediği sonucu alamadı. Sarı lacivertliler ilk yarının 0-0 bitmesi sonrasında çok daha etkili bir oyun ortaya koyamadı. 59da Ro-Zangelo Daal skoru ev sahibi lehine değiştirdi. 62de penaltı kaçıran Youssef En-Nesyri, 70te skora denge getirdi. Ancak 5 dakika sonra Kees Smit takımı adına 2. golü kaydetti. 88de Kasius son sözü söyledi ve karşılaşma 3-1 sona erdi. Bu sonuçla Kanarya, lig usulü ile oynanan organizasyonda ilk mağlubiyetini aldı. İşte AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçında yaşanan önemli anlar ve atılan goller...