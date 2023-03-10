6lı koalisyon 6 Mart 2023 günü Saadet Partisi Genel Merkezinde Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını duyurdu. Parti önünde toplanan CHPliler 28 Şubat ile özdeşleşen sloganlar atmaktan geri durmazken Saadetliler ise Kılıçdaroğlunu Mücahid ilan etme yarışına girdi. Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu dedi. Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yrd. Habibe Erdoğan ise Kılıçdaroğlunu hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişi olarak tanımlayıp cihad ettiğini savundu. Milli Görüş maskesine sığınan Saadet Partisindeki bu derin eksen kayması büyük tepkiyle karşılandı.