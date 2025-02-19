TÜSİADın yargıya müdahale niteliğindeki açıklamalarının ardından, The Economist dergisi de Türkiyede yeni bir baskı dalgası güçleniyor başlığıyla Başkan Erdoğanı hedef alan operasyonel bir makale yayımladı. TÜSİADın yargı süreçlerine etki girişimleri ve The Economistin Erdoğanı muhalefeti bastırmakla suçlayan yayını, iki kuruluşun koordineli hareket ettiği iddialarını güçlendirdi. The Economistin Türkiyeye yönelik bu tür operasyonel yayıncılık faaliyeti ilk değil. Peki, The Economist bu görevi nereden alıyor ve hangi aparatları kullanıyor? İşte arka planı...