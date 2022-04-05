Buça’da sivillerden Türkiye’ye teşekkür / 05.04.22

İnsanlık dramına sahne olan Buça’da şehir merkezini ve savaşın kırılma anının yaşandığı noktayı görüntülendi. Günler sonra sokağa çıkan Ukraynalılar, Türk muhabirinin çelik yeleğindeki ay yıldızlı Türk bayrağı amblemini görünce sevgi gösterisinde bulunup Türkiye’ye teşekkür etti. Rus birliklerinin çekildiği Buçadaki toplu mezarlar ve sivillere ait cesetler savaş suçu tartışmasını alevlendirdi. Ukrayna, ABD ve Avrupa, Rusyanın bölgede savaş suçu işlediğini söylüyor. Rusya ise görüntülerin düzmece olduğunu öne sürüyor.