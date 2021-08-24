Bugün hava nasıl olacak? 24 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Göz gözü görmeyecek! Toz taşınımı... / 24.08.21

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Bugün hava nasıl olacak? 24 Ağustos 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 24 Ağustos 2021 Salı hava durumu tahminleri...