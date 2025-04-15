DEM Parti İmralı Heyeti, Başkan Erdoğan tarafından Beştepede kabul edildi. Heyette bulunan Pervin Buldan görüşmenin arka planını anlatıp Sayın Cumhurbaşkanı süreci sahiplendi dedi. PKKnın fesih ve kongre takvimine ilişkin haziranı işaret eden Buldan, Yasalar çıkarsa bu işin tamamlandığından söz edebiliriz ifadelerini kullandı. Bizzat İmralı Heyetinin Başkan Erdoğanın süreci sahiplendiğini belirten açıklaması Kandildeki terör baronlarının bahane kapısını kapattı. Artık sıra PKKda! Süreci zehirleyecek bahaneleri kalmadı yorumları yapıldı.