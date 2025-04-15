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Buldan tarih verdi gözler PKK'ya çevrildi! Kandil'deki terör baronlarının süreci zehirleyecek bahanesi kalmadı: Derhal kongre hemen fesih / 15.04.25

Buldan tarih verdi gözler PKK'ya çevrildi! Kandil'deki terör baronlarının süreci zehirleyecek bahanesi kalmadı: Derhal kongre hemen fesih / 15.04.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Buldan tarih verdi gözler PKK'ya çevrildi! Kandil'deki terör baronlarının süreci zehirleyecek bahanesi kalmadı: Derhal kongre hemen fesih / 15.04.25

Takvim 04:52
02

İran'la sıkı fıkı olan PKK'lı Cemil Bayık'a BBC Farsça cilası! İmralı'yı takmadı İsrail'e yanladı: Bizi yanına çeken Orta Doğu'da kazanır / 15.04.25

Takvim 06:14
03

İstanbul'da halk otobüsü esnafının CHP'li İBB'den alacağı 5 milyarı aştı: Sorun çözülmezse toplu ulaşım sistemi çöker / 15.04.25

Takvim 01:56
04

Teröristbaşı Öcalan'ın daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları! İlkokul karnesi ortaya çıktı / 15.04.25

Takvim 01:18
05

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşecek! Tarih ve saat belli oldu / 15.04.25

Takvim 01:53
06

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un tutukluluğa itirazları reddedildi / 15.04.25

Takvim 02:43
07

Böylesi gelmedi! Galatasaray'dan dev transfer / 15.04.25

Takvim 07:22
08

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü! Suriye, Gazze ve Ukrayna masada: Erdoğan - Trump zirvesi nerede olacak? / 15.04.25

Takvim 01:35
09

Narin Güran cinayeti davasında karar verildi: O tarihe ertelendi! 15 sanık hakim karşısına çıkmıştı / 15.04.25

Takvim 00:14
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