Eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. Bülent Uygun, Meleğimi Hakkın rahmetine kavuştu derken Almina Tudenin son görüntüleri ortaya çıktı. Şeker komasına girdiğinde babasının sesi sayesinde tedaviye yanıt verdiğini dile getiren Uygunun, Onun o sevgisi ve sesi beni hayata bağladı. Onu çok seviyorum ve iyi ki onun gibi bir babam var. ifadelerini kullandığı görüldü. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızı Almina Tude Uygunun vefatı nedeniyle Teknik Direktör Bülent Uyguna taziyelerini iletti.