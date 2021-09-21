Bunları biliyor musunuz? İstanbul'un ilk kez okuyacağınız özellikleri: Taşı toprağı kömür / 21.09.21

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Bunları biliyor musunuz? İstanbul'un taşı toprağı altın değil kömür, 150 bin yırtıcı kuş göç geçişi yapıyor. İstanbul ormanlarında çok az sayıda da olsa kurt yaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Marmara Havzası’na yönelik hazırlattığı, “Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Stratejik Çevresel Değerlendirme Taslak Raporu”nda İstanbul’a ilişkin ilginç tespit ve istatistikler yer aldı. İşte İstanbul'un ilk kez okuyacağınız özellikleri....