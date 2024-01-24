CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti ile yerelde iş birliği uğruna giriştikleri bölücü ittifakı perdelemek için 15 Temmuza dil uzattı. Özel, FETÖcü hain darbe girişiminde milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkan vatan sevdalılarını Perdelik kumaştan kot üstüne kefen çekenler olarak tanımladı. Bu tutum CHP Genel Başkanı değil de sanki FETÖ sözcüsü konuşuyor yorumlarını da beraberinde getirdi. Yaşanan bu gelişmeler ışığında Takvim.com.tr Özgür Özelin kabarık FETÖ dosyasını açtı. Özelin eczacılık yaptığı dönemden CHP koltuğuna oturduğu güne kadar FETÖye alan açan eylem ve söylemlerde bulunması dikkatlerden kaçmadı.