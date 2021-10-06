Bunun adı zorbalık! İBB zabıtaları TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal etti / 05.10.21

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin skandalları bitmek bilmiyor. CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal ettiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının da vakfın eşyalarını hukuka aykırı olarak götürdüğü öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının baskın sırasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bir polisi yaraladıkları bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan TÜGVA, kira sözleşmesinin devam etmesine ve mahkeme kararına rağmen İBB'nin bu kararı tanımayarak zorla binayı gasp ettiğini bildirdi.