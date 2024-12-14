Bursa Adliyesinde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabet ettiği Mertcan Akça ve babası Köksal Akça hayatını kaybetti, 2 jandarma yaralandı. Saldırı geçtiğimiz yıl bir eğlence mekanında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın duruşmasında yaşandı. Silahı ateşleyen Kemal Ergünün oğlu Tolga Ergünün geçtiğimiz yıl yaşanan olayda yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu öğrenildi. Saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlundan açıklama geldi.