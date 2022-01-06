Bursa'da akılalmaz olay! Gaspçıyı öldüren üniversitelinin annesi konuştu: Kadir Şeker olayı oğlumun başına geldi / 06.01.22

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3üncü sınıf öğrencisi olan Enes Kör 21, aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığı süper marketin deposuna giderken, iddiaya göre elindeki tornavida ile yolunu kesip cep telefonunu isteyen Erkan Aysuyu 31, yaralayarak ölümüne neden oldu. Tutuklanan Enes Kör, cezaevine gönderilirken, oğlunun bir karıncayı dahi incitmeyeceğini söyleyen anne Zakire Çobanoğlu 53, Oğlumu öldürmekle tehdit etmiş. Onun da ölmesini istemezdim. Ama kendini savunmasa benim oğlum ölecekti. Aynı Kadir Şeker olayı gibi oldu. Televizyonlardan izlediğimiz olay, benim oğlumun da başına geldi dedi.