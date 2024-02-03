Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, STKlarla buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. CHPye sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, Bay Kemale cüzzamlı muamelesi yaptılar ifadelerini kullandı. Bizde makamlar amaç değil, millete hizmet için bir araçtır diyen Başkan Erdoğan, Bizde seçmenini sadece seçimden seçime hatırlayan belediye başkanı olmaz. Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz, şehirlerini ihmal eden, hemşehrilerini ihtiyaç duydukları anda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz dedi.