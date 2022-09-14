Son dakika haberi! Gaflarına her gün bir yenisini ekleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak Sakarayada gerçekleştirdiği grup toplantısında, Sakarya Nehrinden ismini alan Sakaraya Meydan Muharebesinin kentte gerçekleştiğini söyledi. Gafları ile alay konusu olan Kılıçdaroğluna AK Partiden genel kültür göndermesi geldi. Sosyal medyada büyük beğeni toplanyan paylaşımda Sayın Kılıçdaroğlu’na genel kültür konusunda biraz yardımcı olalım! Belgrad Ormanı Sırbistanda değil, Sarıyerdedir. Kendileri için biraz ilginç gelebilir ama Mısır Çarşısı da Mısırda değil Fatihtedir denildi.