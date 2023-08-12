Başkan Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türk Savunma Sanayii bir devlet politikası haline getirilerek desteklendi. 2002 yılından sonra savunma sanayiinde yapılan atılımlar dünyada artık adından en başta söz ettiriyor. TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, Türkiyenin savunma sanayiinde hangi aşamada olduğunu; dün, bugün ve yarın olmak üzere yorumladı. Türkiyenin yerli ve milli havacılık motorları A Haber stüdyolarında tanıtıldı. Öte yandan Akşit Türkiye dünya genelinde en büyük tedarikçi haline geldi ifadelerini kullandı.