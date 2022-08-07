Fetullahçı Terör Örgütünün sosyal medya üzerinden kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu durum detaylıca mercek altına alındığında Hasan Ali Yurtsever isimli üst düzey FETÖcü tüm dikkatleri üzerine topluyor. Büyükbaş haşhaşinin yaptığı yayınlara katılan isimler ise dikkat çekici! Kağıt üzerinde FETÖ ile alakasız görünen, FETÖ mevzubahis olduğunda mangalda kül bırakmayan tipler Yurtseverin yayınlarına katılmak için adeta birbirleriyle yarıştı. CHPlisi HDPlisinden DEVAlısına, şairinden oyuncusuna, gazetecisinden fizikçisine bu isimlerin FETÖ yöneticisi Hasan Ali Yurtseveri nereden tanıdığı ve nasıl bağlantığı kurduğu merak konusu oldu.