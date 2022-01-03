Büyükçekmece'de genç kıza bıçaklı sapık şoku! Arkasından takip edip otoparka sürükledi ve... / 03.01.22

İstanbul Büyükçekmecede, spor salonundan çıktıktan sonra evine giden 25 yaşındaki Ege Özel, bıçaklı kişinin tacizine uğradı. Özel, başından geçenleri anlatırken, mahalle sakinleri olayın benzerinin 4üncü kez yaşandığını söyledi. Yaşadığı korkunç saldırıyı anlatan Ege Özel, Akşam spordan çıkıp eve giderken, sokağımın orada birisi bana yaklaştı ve saniyelik oldu. Arkadan eliyle suratımı tuttu ve diğer elinde de bıçak vardı. Bayağı suratıma yakındı. Sadece Sesini çıkarma. Elimde bıçak var dedi. Ben o şokun etkisiyle bir şey yapamadım. Sonra ne istediğini sordum. Hiçbir şey söylemedi. Ben kaçmaya çalıştım ve bağırmaya başladım. Beni bıraktı ve kaçmaya başladı. Ben sadece arkasından gördüm dedi.