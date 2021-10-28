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7/24 Dinle Takvim Büyükelçilerin geri adımından rahatsız olan CHP neden HDP'yle tezkereye karşı ortaklık yaptı? / 28.10.21
Büyükelçilerin geri adımından rahatsız olan CHP neden HDP'yle tezkereye karşı ortaklık yaptı? / 28.10.21

Büyükelçilerin geri adımından rahatsız olan CHP neden HDP'yle tezkereye karşı ortaklık yaptı? / 28.10.21

150 Bölüm | 06:56:12

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01

Büyükelçilerin geri adımından rahatsız olan CHP neden HDP'yle tezkereye karşı ortaklık yaptı? / 28.10.21

Takvim 02:41
02

Yola çıkacaklar bir kez daha düşünsün! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74! / 28.10.21

Takvim 01:18
03

Arızalanan İETT otobüsü dumanlar içinde yola devam etti / 28.10.21

Takvim 01:26
04

İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı kutladı / 28.10.21

Takvim 01:33
05

Prof. Dr. Ali Erbaş, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sarhoşken dans ettiği topraklarda dua etti / 28.10.21

Takvim 01:34
06

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız yaklaşık 126 milyar dolar seviyesine yükseldi

Takvim 06:49
07

Adem Özköse, FETÖ ve Mossad'a olan desteği bir bir ortaya serilince hakarete başladı / 28.10.21

Takvim 05:48
08

İstanbul'da korkunç kaza! Karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı / 28.10.21

Takvim 01:15
09

Sözde Atatürkçü Uğur Dündar'dan akıllara zarar "tezkere" yazısı! Terör devletine yeşil ışık yaktı "harekat yapmayalım" dedi / 28.10.21

Takvim 02:38

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