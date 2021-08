Büyükelçilikte 3.5 saat! Başkan Erdoğan Kabil'deki son gelişmeleri açıkladı / 28.08.21

Takvim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabil’le ilgili son gelişmeleri açıkladı. Taliban’ın havaalanı teklifi olduğunu anlattı: Taliban ile ilk görüşmemiz büyükelçiliğimiz nezaretinde 3.5 saat sürdü. Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda teklifleri var. Bu konuda heniz kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm mümkün. Önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir.