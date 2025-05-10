Yeşilay, 13-14 Mayısta kritik bir zirve düzenliyor. Zirve kapsamında uyuşturucu ve alkolün yanı sıra çağımızın en büyük tehlikelerinden dijital bağımlılıkla mücadele de ele alınacak. Özellikle gençleri esir alan sosyal medya, oyun ve kumar bağımlılığına karşı aileler, eğitimciler için acil çözüm önerileri sunulacak. Yeşilay’ın bu programda dijital bağımlılığa özel bir vurgu yapacak olması konunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Peki, nedir bu dijital bağımlılık, gençleri ve çocukları nasıl etkiliyor bu bela ile nasıl mücadele edilmeli?