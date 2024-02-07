Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3ü polis 5 kişi yaralandı. 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Teröristlerin DEMli Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bağlantıları çıkarken etkisiz hale getirilen Pınar Birkoçun ise defalarca kez CHP yandaşı Cumhuriyette mektubunun yayınlandığı ortaya çıktı. Öte yandan CHPli Sezgin Tanrıkulunun da 2017de terörist Emrah Yayla ile ilgili Meclise sorular yönelterek teröriste hak arayışına giriştiği öğrenildi.