Dünya iki gündür Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarının patlamasıyla yapılan saldırıyı konuşuyor. Saldırılarda binlerce kişi yaralanırken oklar ise İsraili işaret ediyor. Saldırıda İsrail izi aranırken patlayıcıların hangi ülkelerden geldiğine yönelik pek çok iddia ortaya atıldı. Hizbullah’a sevkiyatta İsrail izi aranırken Barbara A. Chamberlain ve Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono adlı iki gizemli kadın ortaya çıktı. Peki, kim bu kadınlar? İşte, Lübnan saldırısında Mossad’ı işaret eden o isimler…