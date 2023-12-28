Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edilmişti. Milyonları ilgilendiren teklif ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öte yandan emeklileri ilgilendiren bir başka konu daha var. Asgari ücretin belli olması ile Ocak zamları da gündeme oturdu. Zam oranlarını memurlarla birlikte öğrenecek SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayrıca refah payı müjdesine kilitlendi.Peki tahminlere göre zam oranı nasıl olacak? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...