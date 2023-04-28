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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama: "7 bin 500 TL üzerinden maaş alanlar refah payı verilecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama: "7 bin 500 TL üzerinden maaş alanlar refah payı verilecek"

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama: "7 bin 500 TL üzerinden maaş alanlar refah payı verilecek"

Takvim 03:32
02

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