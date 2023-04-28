Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir televizyon programında emekli maaşları ve EYTlilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilere refah payı verileceğinin müjdesine veren Bilgin, Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek. dedi. EYT ile ilgili de konuşan Bilgin, EYTde deprem bölgesinde müracaat edenlere öncelik verdik. İlk uygulamalar orada yapıldı. Şimdi 1 milyon kişi yaklaşık ilk maaşını aldı. ifadelerini kullandı.