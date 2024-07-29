Son dakika haberi! Sosyal Güvenlik Kurumuna SGK en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla CHPli Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHPli belediyelerin 5 yılda borçlarını katladığını ifade eden Işıkhan, Genel borçların yüzde 76sı CHPye ait. Borcu ödememekte ısrar ederlerse icraya başvuracağız. dedi. Borç yapılandırmasına destek vereceklerini ifade eden Işıkhan, Belediyelerimizi il müdürlüklerimize bekliyoruz. şeklinde konuştu.