Son dakika haberi! Emeklilerin Ocak zammı yüzde 49.25’e, en düşük maaş ödemesi 10 bin liraya yükseltilirken, gözler şimdi de bayram ikramiyelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir programda emekli bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz. dedi.Işıkhanın açıklamalarının ardından 4 formül gündeme geldi. Tutar 5 bin lira yapılırsa emekliler yılda 10 bin lira ikramiyeye yani 13’üncü maaşa kavuşacak. İşte detaylar..