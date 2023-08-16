Başkent Ankarada İslami değerler ve kutsalımızı ayaklar altına alan büyük bir skandal kayıtlara geçti. Mapierg kullanıcı adlı isminin Ezgi C. olduğu öğrenilen yarı çıplak bir model Kocatepe Camiinin içerisinde poz verdi, Bilal Kısa isimli sözde yönetmen ise deklanşöre bastı. Fotoğraflarda başörtüsü, takke ve tesbihle alay edilirken edepsiz görüntüler zıtların büyüsü ifadesiyle paylaşıldı. Gelişme üzerine Bilal Kısa ve Mapiergi mercek altına aldık. Kısa, kendisini eleştirenleri küçümseyip Yaptıklarımı anlamanıza seviyeniz yetmez imasında bulundu. Rezaletin başaktörü Ezgi C. ise İslamı hedef alan sistematik paylaşımları olduğu gözlemlendi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sözde yönetmen ve modelin gözaltına alındığını duyurdu. Ardından Ezgi C. ve Bilal K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.