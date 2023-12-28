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Can Ataklı ve Fatih Altaylı için harekete geçildi! Birinin ifadesi alındı diğeri için suç duyurusu! / 28.12.23

Can Ataklı ve Fatih Altaylı için harekete geçildi! Birinin ifadesi alındı diğeri için suç duyurusu! / 28.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Can Ataklı ve Fatih Altaylı için harekete geçildi! Birinin ifadesi alındı diğeri için suç duyurusu! / 28.12.23

Takvim 02:54
02

Başkan Erdoğan'ın sözleri soykırımcı Netanyahu'yu hoplattı! Sahibi olduğu PKK'ya alçak sözlerle arka çıktı / 28.12.23

Takvim 03:00
03

Başkan Erdoğan'dan katil İsrail'in Nazi kamplarına: Senin Hitler'den ne farkın var? / 28.12.23

Takvim 02:25
04

DEM'li Tülay Hatimoğulları PKK'ya vurulan darbeden rahatsız oldu: Sınır ötesi operasyonları derhal durdurun / 28.12.23

Takvim 01:16
05

Yeni asgari ücret resmen belli oldu! Yüzde 49'luk artış ile asgari ücret 17 bin 2 TL'ye yükseldi

Takvim 02:41
06

Transferde söz Okan Buruk'ta! Chelsea'nin yıldızı haber bekliyor / 28.12.23

Takvim 01:47
07

Çalışan emekliye 5 bin TL | Resmi Gazete'de yayımlandı! Ödemeler ne zaman hesaplarda olacak?

Takvim 02:52
08

Yaşar Okuyan'ın TBMM'deki cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yüz ifadeleri dikkat çekti! Bildiri krizi kameralara yansıdı / 28.12.23

Takvim 01:59
09

İstihbarat savaşında Pekin Washington’ı solladı! Aksa Tufanı CIA’in dikkatini dağıttı: Korkunç Çin Dosyası’nda neler var? / 27.12.23

Takvim 02:29
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