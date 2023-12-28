Türkiye, PKKnın hain saldırısında şehit düşen 12 evladına ağlarken, CHP yandaşı Fatih Altaylı ve Can Ataklı rezil sözlerle şehit yakınlarına ve vatandaşlara hakaret yağdırdı. Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingine katılanları hedef alan Altaylı Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. diyerek skandal sözler kullandı. Can Ataklı ise Kimsin ulan sen diyerek şehit babasını hedef aldı. Hakkında soruşturma başlatılan Can Ataklı ifade için Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayına giderken Altaylı için ise vatandaşlar suç duyurusunda bulundu.