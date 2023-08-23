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Çanakkale’de alevlerle savaş! Yangın evlere ulaştı! Köyler tahliye ediliyor... İşte dakika dakika yaşananlar / 23.08.23

Çanakkale’de alevlerle savaş! Yangın evlere ulaştı! Köyler tahliye ediliyor... İşte dakika dakika yaşananlar / 23.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Çanakkale’de alevlerle savaş! Yangın evlere ulaştı! Köyler tahliye ediliyor... İşte dakika dakika yaşananlar / 23.08.23

Takvim 02:25
02

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde son toplantı sona erdi! Anlaşma sağlandı mı?

Takvim 04:49
03

Kılıçdaroğlu hırs yaptı koltuğu bırakmıyor! İmamoğlu havlu attı 'tavşan' Özgür Özel topal kaldı: Sonuç alması mümkün değil / 22.08.23

Takvim 02:09
04

Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu / 22.08.23

Takvim 18:18
05

DEVA'dan CHP'ye 'Bize muhtaçtınız' resti! Babacan'ın sağ kolu sert vurdu: Kazanabilselerdi ittifaka ihtiyaç duyar mıydı? / 22.08.23

Takvim 03:29
06

Kumpasın rövanşı Almanya'da! FETÖ'nün şirketlerine çöktüğü işadamı Alber Rıfat Bayraktar'dan firari terörist Zekeriya Öz'e dayak / 22.08.23

Takvim 02:07
07

Emekliye ara zam formülü! Masada neler var? Ne zaman hayata geçecek? Taban aylık artacak mı?

Takvim 02:09
08

Takvim.com.tr sormuştu TFF harekete geçti! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un hafta sonu maçları ertelendi / 22.08.23

Takvim 02:17
09

Günlerdir hakkını arayan Ağaç AŞ işçilerine şok! PR için Youtuber'lara 25 bin TL ödeyen İBB yönetiminden komik zam! Yan haklar verildi ama... / 22.08.23

Takvim 02:07
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