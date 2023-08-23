Çanakkalenin Kayadere köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale akşam saatlerinde de havadan ve karadan devam ediyor. Çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 10a yükseldi.Bakan Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yangın sebebiyle 23 ambulans ve 4 UMKE timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’de meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Toplam; 2.659 personel, 8 uçak, 26 helikopteri, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ve iş makinesi bölgeye sevk edilmiştir. Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane ve 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. açıklamasında bulundu. Yangın felaketinden etkilenen Yağcılar Köyü’ndeki acı bilanço ise günün ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıktı.