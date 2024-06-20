Çanakkalenin Eceabat ilçesinde 20 saati aşkın süren yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkalede 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti. Soğutma çalışmaları devam ederken Boğazın her iki tarafının da gemi trafiğine açılacağını belirtildi. Çiftçilere hasat uyarısı yapan Yumaklı, Saat 11.00e kadar hasat işlemlerinin tamamlanmasına karar verdik. dedi. Öte yandan İzmirde çıkan orman yangını söndürüldü. Uşak ve Muğla Milasta çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.