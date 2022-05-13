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7/24 Dinle Takvim Canan Kaftancıoğlu kararının perde arkasında ne var? Kirli geçmiş: Teröre destek, devleti aşağılama, hakaretler... / 12.05.22
Canan Kaftancıoğlu kararının perde arkasında ne var? Kirli geçmiş: Teröre destek, devleti aşağılama, hakaretler... / 12.05.22

Canan Kaftancıoğlu kararının perde arkasında ne var? Kirli geçmiş: Teröre destek, devleti aşağılama, hakaretler... / 12.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

Canan Kaftancıoğlu kararının perde arkasında ne var? Kirli geçmiş: Teröre destek, devleti aşağılama, hakaretler... / 12.05.22

Takvim 05:12
02

Sınır terörden arındırıldı: Yeni göç dalgaları tampon bölgelerde durduruldu / 07.05.22

Takvim 02:27
03

Beşiktaş'ta 14 futbolcunun sözleşmesinin bitmesi 21 milyon Euro'luk rahatlama sağlayacak / 11.05.22

Takvim 01:18
04

Maliye fırsatçılara göz açtırmayacak: Kiralık konut ve gayrimenkul satışlarında fahiş artışa fren geliyor! / 12.05.22

Takvim 02:28
05

İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir?, Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor? / 09.05.22

Takvim 02:13
06

Dünyaya açılmak isteyen ve dış pazarını büyütmek isteyen KOBİ'lere büyük fırsat: KOSGEB'den 300 bin lirayı aşan destek / 10.05.22

Takvim 01:18
07

CHP'li İBB'deki yasak aşkta yalan rüzgarı! Aldatılan hakim boşandı eşine dava açıldı / 02.05.22

Takvim 01:31
08

Ucuz gıda seferberliği! ‘Birlikten Berekete’ ve ‘Ürün Takip Sistemi’ uygulaması ile ürünler tarladan sofraya takip edilecek

Takvim 02:20
09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık personeli maaşlarıyla ilgili sevindiren açıklama

Takvim 01:29
10

Kemal Kılıçdaroğlu yine haddini aştı! Kaftancıoğlu kararı sonrası Başkan Erdoğan'a hakaret etti / 12.05.22

Takvim 06:30
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