CHPdeki paradan kule skandalına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Canan Kaftancıoğlu bugün şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaftancıoğlu verdiği ifadede vergi kaçırdıklarını itiraf etti. Kaftancıoğlu, Satıcı bu binayı yaklaşık 1 yıl önce bize satılandan daha düşük bedelle aldığı için tapuda gerçek bedelin gösterilmesi halinde aldığı taşınmazı 5 yıl içerisinde sattığı için aradaki farkın vergisini ödemek zorunda kalacakmış dedi. Ekrem İmamoğlunun müdürü Tuncay Yılmazın para trafiğinin içinde olmasına anlam veremediğini söyleyen Canan Kaftancıoğlu, Tuncay Yılmaz’ın neden ve hangi amaçla orada olduğuna dair en ufak bir ilgim ve fikrim yoktur. Kendisini tanımam. Tuncay Yılmaz’ın orada olması bana da garip gelmiştir. ifadeleriyle Ekrem İmamoğlunu işaret etti.